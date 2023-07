Grethcel Soltones, Petro Gazz sinilaban Farm Fresh Foxies

Naging mabalasik si Grethcel Soltones sa kanyang laro kaya naman inangklahan nito ang Petro Gazz Angels sa 25-21, 31-29, 25-17 panalo kontra Farm Fresh Foxies sa pagbabalik ng mga aksiyon sa Premier Volleyball League (PVL) Invitational eliminations na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City kahapon.

Nakatuwang ni Soltones sa puntusan si Aiza Pontillas matapos magtala ng 16 at 15 points, ayon sa pagkakasunod, para sa Petro Gazz.

Bumakas si Nicole Tiamzon ng walong puntos para sa Angeles habang tig-anim ang kinana nina Kecelyn Galdones at Remy Palma.

Nilista ng Angels ang pangalawang panalo sa tatlong laro.

Ipinaramdam agad ng Angels ang kanilang lakas matapos hatawin ang panalo sa unang dalawang set.

May tsansa sanang itabla sa 1-1 set win nang makalamang ang Foxies 29-28 sa pangalawang frame pero nanatili ang tibay ng Petro Gazz at nakuha nila ang panalo.

“They’ve lost their timing because of their willingness and eagerness to make a point – and win – right away,” saad ni Petro Gazz coach Oliver Almadro.

Tumikada si Gayle Pascual ng 11 points para sa Farm Fresh na bokya pa rin sa tatlong salang. (Eleech Dawa)

