Ganda ng Iloilo irarampa

Target ng Iloilo government na ibida ang ganda ng IloIlo, partikular na ang Dinagyang Festival o ang historic Molo church sa susunod na promotional video ng Department of Tourism (DOT).

Ayon kay Mayor­ Jerry Treñas, target nilang maisama ang kanilang tourist spots sa bagong gagawing video ng DOT matapos na ma-terminate ang ‘Love the Philippines’ video at ngayon ay gumagawa na sila.

Ibinida nito ang kanilang Dinagyang Festival na una nang kinilala bilang Best Tourism Event of the Philippines Hall of Fame Awardee ng Association of Tourism Officers of the Philippines (ATOP) at kasama sa Top 10 Best Local Governance Practice Awardees ng 2012 Galing Pook Awards habang pasok naman bilang oldest and prettiest churches in Western Visayas ang Molo church.

Isang malaking karangalan umano sa mga Ilonggo kung mapapasama sila sa promo ads para mas makilala pa ang kanilang probinsya, hindi lamang sa bansa kundi sa ibang bansa pa. (Vick Aquino)