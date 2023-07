Gabbi Garcia ‘nagpaampon’ kay Richard Yap

Adopted daughter ang tingin ni Gabbi Garcia sa kanyang sarili dahil ramdam niyang parte na siya ng pamilya ni Richard Yap.

“Feeling ko anak niya talaga ako in real life. Kasi kasama ko siya sa lahat, sa flight, sa pagkain. Minsan sinasabi ko nga na adopted daughter nila ako kasi ang tawag ko na sa kanila ni Mama Chen, ‘dad and mom’,”kuwento ni Gabbi tungkol sa pamilya Yap.

Naging close sina Gabbi at Richard dahil sa taping nila sa Europe, kung saan nakasama ang iba pa nilang co-stars tulad nina Jodi Sta. Maria at Joshua Garcia.

Sumama rin ang family ni Papa Chen sa Europe kaya mas naging solid ang kanilang bonding dahil ilang linggo rin sila roon.

Mapapanood nga ‘yon sa ‘Unbreak My Heart: Europe Experience’, isang behind-the-scenes series sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

Cute naman talaga ang off-cam relationship nina Gabbi at Richard, kaya swak na swak ang kanilang roles sa ‘UMH’ dahil mag-ama talaga sila roon.

In fact, nakakatuwa na super close at pamilya na ang turingan ng buong cast ng serye. Napapanood din kasi sa online series ang kulitan moments ng cast at ipinasilip din kung paano pinaghahandaan ng mga artista ang kanilang mga eksena, pati na rin kung saan sila namamasyal tuwing wala silang taping.

Napansin din ang sweet moments ng JoshBi, ang tawag ng fans sa loveteam nina Joshua at Gabbi.

“Mas na-appreciate ko si Josh because he’s maalalay and maalaga on the set and off-cam din, very maalaga. Talagang he will make sure na okey ka, you’re comfortable, you’re safe,” chika pa ni Gabbi.

Napapanood ang ‘Unbreak My Heart’ sa iWantTFC, Viu, at sa iba’t ibang GMA platforms. (Dondon Sermino)

