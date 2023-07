‘Don’t mess with us’ Garcia tinakot mga basher ni Frasco

Nagbabala si Cebu Governor Gwen Garcia laban sa sinumang maninira sa kanyang anak na si Touris­m Secretary Christina Garcia Frasco kaugnay sa isyu ng “Love the Philippines” tourism slogan.

Sinabi ito ni Garcia dahil sa paniniwalang sinabotahe ang kanyang anak sa nasabing tourism slogan.

“Total support and in one united island of Cebu. Suportado si Sec. Christina Garcia-Frasco. Uulitin ko don’t mess with us,” babala ng gobernadora.

Si Garcia ay takbuhan ng mga politikong tumatakbo sa national position kaya maaari niyang ipatalo ang kandidatong bumabatikos sa kanyang anak.

Naghain na ng leave si Secretary Frasco sa gitna ng kontrobersya sa “Love the Philippines” tourism slogan na ang video ay kinopya ng ad agency sa stock footage ng ibang bansa.

Kinumpirma ng Department of Tourism (DOT) at ng Presidential Communications Office (PCO) na noon pang May 9 inihain ni Frasco ang leave sa Office of the President (OP) at inaprubahan noong May 23. Si Undersecretary for legal and special concerns Mae Elaine Bathan ang tatayo munang officer-in-charge ng ahensiya.

Hindi naman nagpaliwanag ang ahensiya kung ano ang dahilan ng pagbabakasyon ni Frasco at kung kailan ito nagsimula at matatapos.

Dahil sa kanyang pagbabakasyon, nag-trending sa social media ang “#Leave the Philippines!”

“She really went from “Love The Philippines” to “Leave The Philippines” fast,” komento ng isang netizen.

Araw-araw na bina-bash sa social media ang kalihim sapul nang ilantad ng vlogger na si Sass Rogando Sasot, na limang eksena sa audio-visual presentation ng “Love the Philippines” tourism slogan ang kinopya sa stock footage. Ito ay ang mga lugar na kinunan sa Indonesia, Thailand, Switzerland, United Arab Emirates at isa pang bansa kung saan makikitang tumatalon ang mga dolphin. Sinibak na ang ad agency na DDB Philippines.