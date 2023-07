Di malimutan: Angelica umakyat sa bakod makapag-audition lang

Ginawaran ng Star Magic Loyalty Award si Angelica Panganiban dahil kanyang pagiging matapat na serbisyo niya bilang artist ng talent management ng ABS-CBN.

Nagsimula bilang child actress si Angelica sa ABS-CBN at sa mga nagdaang taon, hindi nga nagawa ng aktres na lumipat ng ibang management.

Simula pa raw noong maging parte siya ng programang ‘Ang TV’ noong 1992, higit na 30 years na siyang loyal sa Star Magic.

Marami raw kasing hindi malilimutan na experience si Angelica tulad na lang nang pag-akyat niya noon sa bakod ng ABS-CBN para lang makapag-audition.

“Nag-enjoy na ako mag-audition nang mag-audition sa kung saan- saan. Like nag-audition na ako for ‘Ang TV,’ umakyat pa kami sa bakod ng ABS-CBN. Kasi inabot namin ‘yung cut-off na 4:00pm at hindi na nila papasukin ‘yung nasa dulo ng pila. Pero siyempre kami na madaling araw pa lang pumila na, parang hindi namin matanggap na hindi kami makakapasok, hindi ba? So ‘yung mga parents binuhat kami, inakyat kami ng bakod para makapag-audition pa rin kami. Iyak ako nang iyak kasi nawawala ang mama ko parang ‘Nasaan ako?'” natatawang pag-throwback ni Angelica.

Isa si Angelica sa original artists ng Star Magic na ang tawag pa noon ay ABS-CBN Talent Center. Mga nakasama niya sa management ay ang mga taga-‘Ang TV’ na sina Claudine Barretto, Gio Alvarez, Camille Prats, Jolina Magdangal, Victor Neri, Nikka Valencia, Jan Marini Alano, Roselle Nava, Rica Peralejo, at marami pang iba.

“Masarap sa pakiramdam na kasabay mong nag-grow ‘yung mga tao. ‘Yung nagbigay sa iyo ng project, ‘yung mga taong nag-alaga talaga sa iyo since Day 1 na nag-artista ka, gumabay sa iyo. Ang sarap sa pakiramdam na sini-celebrate niyo ‘yung milestone na ito ng buhay niyo together.

“To be loyal and to be grateful. May magandang reward ‘yon kapag nakita ng mga tao na makakapagkatiwalaan ka nila kasi alam nila na may loyalty ka,” sey ni Angelica. (Ruel Mendoza)

