Cristy Fermin sa TAPE: Huwag kayong pikon!

Nana wagan ang showbiz personality na si Cristy Fermin sa Television and Production Exponents Inc. (TAPE Inc.) na ayusin na lamang ang “Eat Bulaga” upang mapaganda ito kaysa kasuhan ang mga nagkakalat ng balitang matatapos na sa katapusan ng Hulyo ang noontime show.

“Pagandahin n’yo na lang po ‘yong programa n’yo para makahabol kayo sa labanan. Ganon lang ‘yon at huwag napipikon,” giit ni Nay Cristy sa kanyang programang Cristy Ferminute nitong Martes.

“Lahat naman pinapansin. Huwag manakot kumbaga,” diin pa niya.

Nauna rito ay itinanggi ng abogado ng TAPE na hanggang katapusan na lamang ng buwan ang programa sa GMA-7 dahil sa mga bali-balita na bagsak ang ratings ng show.

“We do not contest that on July 1, mababa ang rating of “Eat Bulaga” because of the antici­pation of people on the launch of new shows, but thereafter, makikita na tumataas na ulit ang ratings nito,” sabi ni Atty. Maggie Abraham Garduque.

Binanggit din ni Garduque na kokonsultahin niya ang legal team kung kinakailangan nilang sampahan ng kaso ang nagpapakalat ng maling ba­lita tungkol sa show. Nakakaapekto raw kasi sa kanilang mga advertiser ang maling inuulat tungkol sa programa.

Nagpaliwanag naman si Fermin na binanggit niya sa programa noong July 5 na “napakaganda po ng aming pasubali, ito po ang isyung kaila­ngan ninyong linawin nang maaga para malaman ninyo kung ano ang umiikot na isyu. Kung totoo, panindigan. Kung hindi, magpaliwanag kayo. ‘Yan ang pagkasabi natin.”