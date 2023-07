Clarin, SPMC tambalan para sa mga pro athlete

NAGKAPIT-BISIG ang Games and Amusements Board (GAB) at ang Southern Philippines Medical Center (SPMC) para sa kapakanan ng mga pro athlete sa bansa sa pamamagitan ng pirmahan sa isang Memorandum of Understanding (MOU) nitong Hulyo 7 sa Davao City.

Pinangunahan nina GAB Chairman Atty. Richard S. Clarin at SPMC Medical Chief Dr. Ricardo B. Audan ang MOU signing.

Kasama sa inisyatiba ng dalawang grupo ang nais ng GAB na i-accredit ng Department of Health (DOH) para mag-operate ang isang Nissan ambulance na nakaantabay anumang oras sa mga madidisgrasyang propesyunal na atleta.

Sa naturang MOU, ang SPMC ay magpo-provide ng medical treatment sa mga injured athlete at ibang indibidwal na may kinalaman sa professional sports na dadalhin sa kanila ng naturang ambulansiya.

Nagpasalamat naman si Clarin sa suporta ng SPMC sa Filipino professional boxers at fighters sa pagkakaloob ng libreng medical services.

Kabilang din sa mga dumalo sa MOU signing sina Dr. Ricardo B. Audan (Medical Center Chief II), Atty. Danilo C. Cullo (Legal Officer), Atty. Leslie R. Lucas (Legal Office Staff), Roselio Soco (Administrator, Health Services and Specialty Clinic), Roy Japson (Administrative Staff) at KC Nardo (Administrative Staff) sa panig ng SPMC.

Sa grupo ng GAB, kasama ni Clarin sina Dr. Jesucito Garcia (Chief, Professional Sports and Games Division), Jackie Ornido (Chief, Boxing & Other Contact Sports Division), Arnulfo Sazon (OIC Davao Regional Office), John Kenneth Improso (Davao staff), Cecilia Bravo (Davao staff) at Lonel Ontanillas (Davao staff). (Abante Sports)