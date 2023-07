Biglang nagka-date 

Matagal na po akong walang dyowa kaya nagulat ako na sa panaginip ko e meron daw akong naka-date na lalaki.

Nagpunta kami sa theme park na gustong-gusto kong puntahan simula nung magbukas ulit ‘yun. Tapos, habang nakasakay kami sa rides, hinawakan niya ‘yung kamay ko at alam kong kinilig ako. Pero parang aware daw ako na panaginip lang naman ‘yun, basta parang alam ko na hindi naman totoong may humahawak ng kamay ko at meron akong biglang naka-date. Sign ba ito na malungkot talaga ako deep inside kahit na pakiramdam ko naman ay okay naman ako?

Miel

Konektado ang pakikipag-date sa komunikasyon natin sa ibang tao. Kung sa date mo sa panaginip, nakaramdam ka na magaan at maaliwalas siyang kasama posibleng indikasyon ito na gusto mong panandaliang tumakas sa totoo mong mundo at mag-relax muna.

Pwede ring gusto mo nang pumasok sa bagong relasyon pero hindi mo alam kung kelan, sino, at paano mo ito gagawin.

May kaugnayan din ang panaginip na ito sa pagkilala mo sa iyong sarili. Hindi naman ibig sabihin na porke nakipag-date ka sa ibang tao sa iyong panaginip ay naghahanap ka na ng bagong makakasama sa buhay. Pwede kasing naghahanap ka pa rin ng kasagutan sa kung ano ang gusto at hilig mong gawin.

Kung minsan, ang mga tao sa ating panaginip ay mga simbolo lamang.

Sinasabi rin ng iyong panaginip na meron kang bagong simula, bagong project na kailangang gawin, at bagong magpapasigla sa iyo – pwede ring bagong relasyon na handa mo nang pasukin dahil naka-move on ka na sa dati mong karelasyon.

Gayunman, kailangan mong i-evaluate ang iyong sariling emosyon para mas malaman mo ang tunay mong nararamdaman.

Mayroon ding sinisimbolo ang lugar kung saan kayo nag-date ng lalaking nakasama mo sa iyong panaginip.

Nangangahulugan kasi ang amusement park na kailangan mong baguhin ang iyong pananaw at tumingin sa mas positibong side. Kailangan mo ring mag-relax, sinasabi ng panaginip na ito na dapat kang mag-adventure para lumabas ang iyong creativity.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com.