BEST Center clinic patuloy ang sesyon

MAGIGING abala ngayong buwan ng Hulyo ang multi-awarded Basketball Efficiency and Scientific Training (BEST) Center sa pagsasagawa ng basketball at volleyball clinic sa walong magkakaibang venue sa buong Pilipinas.

Pinasimulan ni dating Olympian at national coach Nicanor Jorge, magsasagawa rin ang BEST Center ng mga clinic sa apat na lalawigan kabilang ang Pampanga, Davao City, Baguio at Cagayan de Oro para sa misyong makatuklas ng mga susunod sa yapak nina Benjie Paras, Shaun at Dave Ildefonso, Chris Tiu, Thirdy at Kiefer Ravena, Renz Subido, Jerry Codiñera, Jun Limpot, Rey Evangelista, Paolo Mendoza, Chris Tiu, Renzo Subido, Juan at Javi Gomez de Liaño at marami pang iba.

Magsisimula ang basketball clinics sa July 17 sa Saint Gabriel International School sa Pasig City na susundan ng mga klase sa Malate Catholic School (July 18), Ateneo College Covered Courts (July 22) at sa 3rd Fitness Lab sa Quezon City (July 30).

Tatagal ang mga cage clinic sa Agosto at unang bahagi ng Setyembre.

Hahampas naman ang mga volleyball clinic sa Malate Catholic School sa Hulyo 18 at sa Ateneo College Covered Courts sa Hulyo 22.

Ang mga contact person sa San Fernando, Pampanga clinic ay sina Eddie Velasquez (0917-6563254); Cagayan de Oro City si Chow Vega (0919-0077568); Baguio City si Aldrin Jay Flores (0939-9196782) at Davao City si Chad Bouffard (0933-0115614). (Abante Sports)