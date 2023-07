Angkas squad kontra Legends

MAGANDANG araw mga ka-Depensa at ka-Bolahan. Pakitandaan na may napipintong laro sa Sabado, July 15, sa FilOil Arena sa San Juan City ang limang PBA Legends at iba pa kontra ANGKAS team ganap na 10am.

Bumabandera sa grupo sina Willie Miller, Cyrus Baguio, Allan Caidic, Jerwin Gaco, Marlou Aquino at yours truly Jerry Codinera.

Pihadong mga bata ang kalaban, sigurado umaatikabong takbuhan ito dahil alam nila na tanders at retired na kami.

Ang plus factor sa grupo ng ANGKAS ni Ma’am Kate ay nandoon ang excitement ng mga rider na makatapat ang Legends sa bihirang pagkakataon.

Sa aming mga Legends naman, lagi ang goal namin na mapasaya ang fans ng ANGKAS riders, makapagpa-photo op at makapag-autograph signing, walang hihigit pa kapag nakasalamuha natin ang fans natin mula noon hanggang ngayon.

***

Sa usapang Kai Sotto naman, sa wakas naka-lineup na siya sa NBA Summer League.

Kaso nga lang eh hindi nagamit, ‘yan ang hindi natin masasagot kung kailan si Kai maglalaro, gaano ba kahaba ang playing time na ibibigay sa kanya at kaya niya ba ilabas sa maikling liga ang kanyang husay?

Kaya abangan natin kung nag-improve na ba si Kai kung sakaling konti lang ang playing time na maibibigay ni coach Murphy ng Orlando Magic.

Kaya ayan mga ka-Depensa, antabayan ang mga laro ng PBA Legends sa San Juan FilOil Arena at ang laro ni Kai Sotto.