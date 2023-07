2 kasosyo ng drug group timbog

Dalawang miyembro ng isang drug group ang natimbog ng mga awtoridad sa buy-bust operation sa Sariaya, Quezon noong Lunes nang gabi.

Isinagawa ng mga tauhan ng Intelligence-Drug Enforcement Unit (DEU) ng Sariaya police ang operasyon sa Barangay Sampaloc 2 bandang alas-siyete nang gabi na ikinadakip ng mga suspek na sina Elpidio Malarasta, 55-anyos at Mauricio Bautista, 45-anyos, kapwa residente ng Barangay Concepcion, Pinagbakuran, Sariaya at mga miyembro ng Perez drug group na responsable sa illegal drug trade sa Sariaya at mga karatig-bayan.

Nakatala si Malarasta bilang high-value individual (HVI) habang street-level individual (SLI) si Bautista sa PNP drug watchlist.

Nakumpiska sa kanila ang apat na transparent plastic sachets na naglalaman ng umano’y shabu na may timbang na 8.57 gramo at may street value na P174,828.00.

Nakakulong na ang dalawa sa Sariaya police station at nakatakdang sampahan ng kasong pag­labag sa Republic Act 9175 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Ronilo Dagos)