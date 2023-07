Tumanggi sa ‘Bulaga’, ‘Showtime’: Alden nasa puso ang TVJ, Dabarkads!

Ang sarap ng chikahan ng showbiz press kay Alden Richards. No holds barred kumbaga.

Lahat ng tanong, sinasagot niya. At siyempre, ang pakiramdam niya sa pagkawala nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, at legit Fabarkads sa GMA-7 ang agad-agad inusisa sa kanya.

“Personally I was, of course, very sad na `yun nga, na the whole management decided to you know, transferring to a different network.

“I’ve been in talks with, of course, sa mga ka-close ko sa team Dabarkadas, mainly hosts and member of staff and crew. Lahat po sila.

“I love this whole group of people. Matagal ko silang kasama. It’s a good 6 or 7 years of my entire career.

“I’m 11 turning 12 years in the industry, so most likely kalahati ng buhay ko sa industriya nasa ‘Eat Bulaga!’ ako.

“Of course wala akong karapatan makialam sa desisyon ng management, dahil isa lang akong empleyado. Pero sa personal kong damdamin, o puso, malungkot nga ako, kasi hindi na ako makakabalik sa pamilya na almost half of my career kasama ko.

“But we still remain friends. But the opportunity na makita ako sa TV5, medyo ‘yun kasi ang ano… Of course, Hindi lang naman GMA-7 ang merong ganung exclusivity, all the other networks has that.

“Pero kahit saan ako magpunta, ang puso ko bilang Dabarkad, hindi na mawawala `yon!” sabi ni Alden.

Pero giit ni Alden, kahit hindi na siya kasama sa ‘E.A.T.’ ng TVJ, at iba pang Dabarkads, hindi raw nabago ang samahan nila ni Jose Manalo, na isa nga sa mga judge ng ‘Battle of the Judges’ ng GMA-7.

“Hindi naapektuhan. Zero po, at mas lumalim pa. Kasi pagsubok lang naman itong lahat sa mga Dabarkads. Sabi nga, ang tunay na ugali ng tao, hindi lang kapag lasing, kundi ‘yung sa mga ganitong pagsubok din.

“Kung paano ko sila nakilala, kahit na nasa malayo na sila… Malayo? Kunsabagay, tanaw ko lang naman sila mula sa condo ko.

“Kahit na nasa ibang istasyon na sila, we remain friends!” sabi pa ni Alden.

Inusisa rin si Alden kung maggi-guest na ba siya sa ‘Eat Bulaga’ nina Paolo Contis, Isko Moreno, Betong Sumaya, atbp., o sa ‘It’s Showtime’ sa GTV nina Vice Ganda, Anne Curtis, Vhong Navarro?

“Malaki ang pasasalamat ko sa manager ko, sa kanya ko in-open ito, na sabi ko, with everything na nangyayari sa noontime world sa Pilipinas, puwedeng hilingin ko lang po na kumbaga, alam n’yo naman kung saan ako galing, of course in terms sa relationship na meron ako, of course nandito (sa puso) ‘yon sa TVJ at sa Dabarkads.

“With those words, hindi ko na kailangan magpaliwanag.

“Pero let me clarify lang po, it’s not necessary na maging regular o guest, hindi puwedeng mag-promote ako ng shows na meron ako under GMA. If it’s about promo, puwede, pero as a guest host, o regular host, baka hindi po muna.

“’Yung puso ko po, nasa Dabarkads!” sabi pa rin ni Alden.

Inamin ni Alden na in-offer siyang mag-guest sa mga noontime show ng GMA-7 sa simula pa lang, pero tumanggi nga siya.

“Tahimik lang ako, hindi ako nakisawsaw. Pero, ang loyalty ko, not naman loyalty, but my relationship with TVJ, sinabi ko ang piece ko.

“Hindi naman ako plastic. Hindi ko puwedeng sabihin na wala kaming pinagsamahan ng Dabarkads. Na dahil wala na sila sa GMA, hindi na ako… kumbaga, I let go of the things that we have shared sa mga taon na `yon.

“That’s basic human rights mo, karapatan ko ‘yon to really defend kung ano, ‘yung relationship, at ‘yung respeto na binibigay ko sa mga tao dito sa showbiz. That’s what really matters to me!” saad pa ni Alden.

Mr. Richards ‘di dadalo sa Maine-Arjo wedding

Anyway, sa huli nga ay tinanong ko si Alden kung may dadaluhan siyang kasal ngayong July 28, o sa katapusan ng buwan. Siyempre, sina Maine Mendoza, Arjo Atayde ang tinutukoy ko!

“Medyo puno po ang schedule ko.

“Wala po yata. Hahahahaha!” sabi na lang ni Alden.

Oh, ayan, ha!

Well…

