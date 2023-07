Tulak tiklo sa droga, boga

Nasa mahigit na P80,000 halaga ng umano’y shabu at isang cal. 38 ang nasamsam sa buy-bust operation noong Linggo mula sa hinihinalang tulak ng ilegal na droga na nasa listahan ng Street Level Individual (SLI) sa Tanza, Cavite.

Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act ang kinakaharap ng suspek na si Manuel Tanoy, nasa hustong gulang at taga-Barangay Bagtas sa Tanza, Cavite.

Dinakip ng mga tauhan ng Tanza Municipal Police Station ang suspek sa nasabing lugar nang pagbentahan nito ng droga ang isang pulis bandang alas-8:45 nang umaga.

Narekober sa suspek ang 12.14 gramo ng umano’y shabu na nagkakahalaga ng P82,552, isang Smith and Wessons Springfield na cal. 38 at limang bala. (Gene Adsuara)