Thomas Gabuat, Sanschena Francisco sabak sa PPS Lanao

Bumalik ang PPS-PEPP (Palawan Pawnshop-Palawan Express Pera Padala) National Junior Tennis Circuit sa Lanao Del Norte na rito’y gigiyahan nina Thomas Gabuat at Sanschena Francisco ang halos 200 kabataan na magrarambulan sa mga pangunahing karangalan ng siyam na kategorya sa age-group at rankings points sa Lala at MCL courts.

Sumiklab na ang Group 2 tournament noong Linggo sa hostilidad ng boys’ 18-and-under na may 32 kalahok, parehas na bilang sa 14- at 16-and-under classes sa kaganapang prisintado ng Dunlop.

Si Gabuat mula saZamboanga, Sibugay, ang top seed sa premier division na rarampahan din nina No. 2 Kale Villamar, Pete Bandala, Jan Docor, Mark Dagooc, Vinz Bering, Aljun Tizon at James Yosores.

Sa parte ni Villamar, siya ang mamumuno sa 16-U play, karibal sina Benedict Lim, na bumida sa PPS-PEPP Dimaporo National Juniors dalawang linggo na ang nakararaan sa Tubod. Kinopo niya ang 14-U title at sumegunda sa 16-U upang iuwi rin ang MVP honor.

Lalagare ang 14-anyos na si Lim, tubong Maranding, Lala, sa misyong kambal na tagumpay sa kanyang age-group division na sasbakan din nina Bandala, Vincent Nadal, Deem Lanticse, Daniel Neri, Vincent Aguilar, Crislance Iglupas at Brent Baranggot.

Samantala, nakahanda naman si Francisco sa pukpukang laban kay Gwen Bandolis sa girls’ 18-U side ng torneo na iisponsoran nina Lala, Lanao del Norte Mayor Angel Yap at Vice Mayor Cesar Yap. (Ramil Cruz)

Kasado rin si Francisco ng Sultan Kudarat sa 16-U class na papangunahan ni Kate Imalay kasama ang malamang papalag din sa koronang sina Bandolis at Marlyn Mesiona sa hambalusang inoorganisa ni councilor Ralph Lim.

Darayo pagkaraan ang matagal nang naghahagilap ng mga talento sa bansa na binuo ni Palawan Pawnshop president/CEO Bobby Castro sa Biñan, Laguna para sa Rep. Lenlen Alonte-Naguiat National Juniors and Legends Tournament sa Hulyo 19-23 na susundan ng Mayor Eric Olivarez National Juniors sa Hul. 25-29 sa Olivarez Sports Center sa Sucat, Parañaque.

Sa pagpapalista at iba pang mga detalye, kontakin si tournament organizer Bobby Mangunay sa 0915 404 6464. (Ramil Cruz)

