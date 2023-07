Tahnai Annis tinalagang PH 11 skipper sa FIFA World Cup

PINANGALANAN ni Philippines coach Alen Stajcic ang bubuo sa kanyang 23-player squad para sa unang sabak ng bansa sa 9th FIFA Women’s World Cup 2023 sa Australia at New Zealand , kung saa tinapik din si Tahnai Annis bilang team captain.

Sisimulan ng Filipinas ang kampanya laban sa Switzerland sa Dunedin sa Hulyo 21 bago sagupain ang co-hosts NZ sa Wellington sa Hul. 25 at tapusin ang laban sa Group A sa Auckland kontra Norway.

“Obviously we’re the underdog and everyone knows we’re the underdog in the group,” giit Lunes Stajcic. “So everything’s going to be tough for us.”

“Every time we go on the pitch we’ll be the underdog, regardless of what’s happened in the game before. Success for me will be for the players to walk on the pitch on any given day and know that there are in with a chance of winning the game,” dagdagpa niya.

Si Olivia McDaniel, na gumawa ng pares ng penalty save laban sa Chinese Taipei ang nagselyo sa kanilang lugar sa unang FIFA Women’s World Cup, ang napili sa goal kasama sina Kiara Fontanilla at Kaiya Jota.

Bubuo sa PH 11 sina goalkeeper Kiara Fontanilla, Kaiya Jota at Olivia McDaniel, defenders Alicia Barker, Angela Beard, Reina Bonta, Malea Cesar, Jessika Cowart, Sofia Harrison, Hali Long at Dominique Randle,

midfielders Annis, Ryley Bugay, Anicka Castañeda, Sara Eggesvik, Quinley Quezada at Jaclyn Sawicki; Forwards Sarina Bolden, Isabella Flanigan, Carleigh Frilles, Katrina Guillou, Chandler McDaniel at Meryll Serrano.

Ang mga scorer ng koponan na sina Bolden at Quezada ang mangunguna sa atake kasama sina Annis at kamakailang recruit, na ipinanganak sa Australia na si Angela Beard..

Si Stajcic at ang kanyang koponan ay naghahanda para sa torneo sa Sydney at aalis patungong Auckland sa Lunes, 11 araw bago ang pambungad na laro. (Lito Oredo)

