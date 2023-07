Sharon, Marian pukpukan sa MMFF 2023

Ang bongga dahil in-announce na ng MMFF (Metro Manila Film Festival) ang first four official entries para sa sa kanilang 49th edition na magsisimulang ipalabas sa mga sinehan sa Christmas day.

Nagbunyi nga ang fans ng Megastar na si Sharon Cuneta dahil pasok ang pelikula ng premyadong aktres, ang ‘A Mother and Son’s Story’, na produced ng Cineko Productions Inc.

Ang nasabing pelikula ang unang proyekto na kasama niya si Alden Richards, na ayon nga kay Sharon ay gusto na niyang ampunin at maging anak talaga.

Si Nuel Naval ang direktor ng ‘A Mother and Son’s Story’ na drama ang genre.

Romance-drama naman ang genre ng pelikulang ‘Rewind’ na balik-tambalan sa pelikula ng mag-asawang Marian Rivera at Dingdong Dantes at produced ng ABS-CBN Films Production at kasosyo rin ang mag-asawa, at ang APT Entertainment.

Si Mae Cruz-Alviar naman ang direktor ng pelikula.

Pinaniniwalaan na matindi ang magiging banggahan nina Sharon at Marian sa pagka-best actress at hindi naman magpapadaig sa isa’t isa sina Alden at Dingdong sa best actor category.

Ang pangatlong pelikulang pumasok ay ang ‘Penduko’ nina Cristine Reyes at Matteo Guidicelli na fantasy-action naman ang genre at produced ng Sari Sari Network sa direksiyon ni Jason Paul Laxamana.

Bongga naman si Derek Ramsay sa muli niyang pagpapaka-active sa paggawa ng pelikula dahil pasok din sa MMFF 2023 ang horror thriller movie nila ni Beauty Gonzalez na ‘(K)ampon’ na produced ng Quantum Films na pagbibidahan nina Beauty Gonzalez.

Si King Palisoc ang direktor ng pelikula.

Ang apat na pelikula ay napili dahil sa kani-kanilang script na ang criteria ay artistic excellence (40%), commercial appeal (40%), Filipino cultural sensibility (10%), at global appeal (10%).

Ang deadline naman para sa finished film submission kung saan pipiliin ang apat pang pelikula na kukumpleto sa walong MMFF 2023 official entries ay sa September 29, 2023.

Bongga! (Jun Lalin)

