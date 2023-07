Robyn Brown sumungkit ng medalyang ginto sa Canada

PINAMUNUAN ni sprinter Robyn Brown ang delegasyon ng Philippine Athletics Track and Field Association Fil-foreign members na kumopo ng tig-1 ginto’t pilak at 2 tansong medalya sa katatapos na 2023 Royal City Inferno Track and Field Festival sa Guelph, Ontario, Canada.

Sinungkit ni Brown ang gold sa elite women’s 400 meter hurdles sa oras na 57.49 segundo. Sinalya sa silver si Kaila Barber ng England (57.95) at bronze si Marie-Frederique Poulin ng host country (58.51).

Ang torneo ay parte sa paghahanda ng mga atleta na nagnanais na makasabak sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China sa Setyembre 23-Oktubre 8

At makatipon din ng mga kailangang puntos upang makapasok sa 33rd Summer Olympic Games sa Paris, France sa 2024. (Lito Oredo)

