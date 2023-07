Puwersa ng NPA ubos na – AFP spox

Iniulat ng Armed Forces of the Philippines (AFP) nitong Lunes na ang natitirang pwersa ng New People’s Army (NPA), ang armadong unit ng Communist Party of the Philippines (CPP) at National Democratic Front (NDF), ay sumadsad na sa 1,800 mula 24,000 noong kalagitnaan ng dekada 80, at sa kasalukuyan ay iisa na lamang ang guerilla front sa Northern Samar.

“Indeed, we have achieved strategic victory as far as countering the communist insurgency is concerned,” ulat ni AFP spokesman Colonel Medel Aguilar sa lingguhang ‘virtual’ na balitaan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Nauna rito, sinabi ni Chief of Staff General Andres Centino, matapos ang kanilang command conference noong isang linggo sa Camp Aguinaldo, na ang Sandatahang Lakas raw ay mag-iiba o maglilipat na ng focus mula sa internal security operations (ISO) papunta sa external defense operations (IDO) o panlabas na depensa.

Sa 1,800 NPA, 400 dito ayon kay Aguilar ay tukoy na nahaharap sa mga kasong kriminal at ngayon ay target ng mga “focused military operations.”

“Kailangan isipin na lamang nila na magbalik na sa kani-kanilang pamilya at magbalik-loob sa pamahalaan,” hikayat ni Aguilar sa mga rebelde.

Dagdag pa niya, ang mga tukoy ng nalalabi pang mga NPA ay humahawak ng matataas na posisyon sa CPP-NPA-NDF, kaya nakakapag-utos pa sa kanilang mga kadre na huwag susuko, upang di mapahiya. Kailangan aniya’y mabigyan sila ng “graceful exit.”