PNP nag-alok ng P200K pabuya vs umambus sa DPWH abogado

Nag-alok ang Philippine National Police (PNP) ng P200,000 pabuya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa suspek na umambus sa abogado ng Department of Public Works and Highways (DPWH) sa Pasay City noong nakaraang buwan.

Sa press briefing sa Camp Crame kahapon, inilabas ni Southern Police District (SPD) Director Brig. Gen. Kirby John Kraft ang larawan ng suspek base sa nakuhang footage mula sa CCTV na malapit sa bahay ng biktimang si Atty. Maria Rochelle Melliza, 53-anyos, hepe ng Right of Way Acquisition at Legal Division ng DPWH-National Capital Region, sa Fortuna St., sa Barangay 20, Pasay City noong Hunyo 5.

Sinabi ni Kraft na ipoposte ang nasabing larawan sa mga presinto at pangunahing instalasyon ng gobyerno kakabit ang pabuyang P200,000 na pinagtulungang malikom ng ilang grupo.

Ayon kay Kraft, alas-7:32 nang umaga nang abangan ng mga suspek ang biktima. Minamaneho ng driver na si Deo Decena, 42-anyos, ang sasakyan­ ng biktima nang pagbabarilin ito ng backrider na siyang nasa larawan at saka tumakas ang mga ito patungo sa Cavite.

Kasalukuyan pa ring nasa intensive care unit (ICU) ng isang ospital ang biktima matapos tanggalin ang bala sa kanyang ulo habang ligtas na si Decena mula sa tama ng bala sa tagiliran.

Samantala, natuklasan na nakarehistro sa isang 4-wheel na sasakyan ang motor na ginamit ng mga suspek. May kinalaman pa rin umano sa trabaho ang motibo ng pananambang. ­(Edwin Balasa)