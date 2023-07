Pinagbintangang maarte: Diana palaban sa mga basher

Hindi na napigilan ng mag-asawang Diana Zubiri at Andy Smith na sagutin ang mga basher ng kanilang YouTube channel.

Nanahimik ang dalawa ng matagal sa mga masasakit na comments ng kanilang bashers sa mga ina-upload nilang videos. Matagal nilang tiniis na hindi pumatol sa mga ito. Pero nagdesisyon na rin sila na sagutin ang mga ito bilang depensa sa mga paratang ng mga basher sa kanila.

Ayon sa mag-asawa: “We READ as many comments as we can but sometimes we see some that GO TOO FAR! Although we are just sharing a few minutes of our everyday life, some people feel the need to leave their negative thoughts forgetting we are just simple people trying to enjoy our life. So today we decided to answer some of those messages. The story we are telling today we have NEVER mentioned before even to some of our closest friends and family.”

Isa sa mga binigyang pansin nina Diana at Andy ay ang kanilang vlog na ‘We Got Separated: Naiyak Ako’, Isa sa comment na natanggap nila mula sa basher ay “Ang arte akala mo kung ano! Mas maiyak ka kung wala kayong makain.”

Reaction ni Andy: “It affects us because you don’t really know the background story of what we meant by being separated. A little bit of a back story of what we meant by this vlog we haven’t been separated from our kids basically since the start of the pandemic which was in 2020.”

Ayon kay Andy, may nangyari sa kanilang anak na si Amira Jade o Mimi kaya naman nahirapan silang ma-separate sa anak.

“I haven’t shared this story, at three months old… this was in the Philippines, she left the baby with me and the baby was sitting in my lap and she had just fed, she just had some milk. I was holding her and she kind of burped and milk came out of her mouth and went back in. She coughed and I thought she should be okay, after two or three coughs I could see something is wrong. I really don’t know what to do.”

Hindi raw nagre-respond ang kanilang anak dahil hindi raw ito makahinga.

Kuwento naman ni Diana: “Tinawagan ko ‘yung helper, tinawagan ko ‘yung doktor, she doesn’t understand me kung ano’ng gagawin sabi niya just go to the ER quickly. Hindi namin alam at that time nag-a-aspirate pala siya at nalulunod siya doon sa milk na na-stuck sa kanya. Buti na lang ‘yung helper ko, she knows what to do. After that siyempre, nakahinga na rin kami ng maluwag kasi kita mo na siya she’s okey pero purple na ‘yung mga dito niya. We still went to the hospital para lang ma-check up siya ng doktor, para ma-clear lang din kung okay na ba, kung walang pumasok sa lungs niya.”

Ayon kay Diana hindi niya ito naikuwento sa kanilang channel dahil matagal na raw nangyari ito. Unfair daw na basta na lang sila husgahan at i-bash dahil hindi nila alam ang mga totoong pangyayari.

“Para makarinig kami at makabasa kami ng kung anu-anong comment, parang unfair lang. Hindi mo siya gustong mangyari sa anak mo at hindi namin makuwento sa inyo kasi it happened way, way back. And we don’t really want to add drama kasi tapos na rin naman siya. Ito ‘yung history ng video na ito kaya ako naiyak siguro, kaya ako naging medyo emotional dahil it’s hard for me talaga na iwan siya kasi minsan ‘pag naaalala mo ‘yung moment na ‘yun, siyempre bilang nanay ayaw mo na siyang maalala, ayaw mo na siyang maulit, ayaw mo siyang iwan. At the same time, si Mimi kailangan niyang matuto.”

Kasagsagan ng COVID-19 pandemic in 2021 noong magdesisyon sina Diana at Andy na sa Adelaide, South Australia na sila titira kasama ang mga anak. Nakabili sila roon ng isang beachside house property na mapapanood sa kanilang YouTube Channel. (Ruel Mendoza)