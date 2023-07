PBBM: PH nabiktima sa tagumpay ng mga Pinoy nurse

Biktima ang Pilipinas ng sariling taumpay ng mga Pilipino nurse.

Ito ang inamin ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa sa mga kinatawan ng Business Executives for National Security (BENS) na bumisita sa kanya sa Malacañang nitong Lunes nang umaga.

Ayon sa pangulo, kinikilala ang Pilipino nurses sa buong mundo lalo na noong panahon ng pandemya at maraming bansa ang nanghinig ng dagdag na nurse kaya ang Pilipinas ang nagkaroon ng kakulangan ng nurse sa mga pampublikong ospital.

“Unfortunately, in terms of healthcare workers, we have become victims of our own success in that the Filipinos did really well during the pandemic. And so every leader I meet says ‘can we have more Filipino med techs, doctors, and nurses?’ So we’re having a shortage here,” anang Pangulo.

Dahil dito, sinabi ng presidente sa mga opisyal ng BENS na gumagawa na ng mga plano ang Department of Health para malutas ang problema sa kakulangan ng mga nurse sa bansa.

Kahit ngayon aniya ay marami pa ring mga bansa ang humihiling na magpadala ng Pilipino nurses sa kanilang bansa kaya gumagawa na ng mga paraan at plano ang gobyerno para madagdagan ang Pilipino nurses. (Aileen Taliping)