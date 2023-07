Paulo, Janine hiwalay muna

Nilabas na ng programang ‘ASAP Natin ’To’ ang Kapamilya stars na makakasama sa special show nila sa Milan.

Ayon sa teaser na nilabas para sa ‘ASAP Natin ’To in Milan’, pangungunahan ng music icons na sina Martin Nievera, Zsazsa Padilla, Erik Santos, at Regine Velasquez-Alcasid ang show na magaganap sa September 10, 2023 sa Mediolanum Forum Milano sa Italy!

Makakasama rin ang mga pang-international na Pinoy performers na sina Darren Espanto, Inigo Pascual, at KZ Tandingan.

Bibirit naman sa Milan ang Pinay Divas na sina Jona, Morissette, Klarisse De Guzman, at Angeline Quinto.

Ang dance royalties na sina Maymay Entrata, AC Bonifacio, at Kim Chiu naman ang hahataw sa dance floor.

Magpapakilig naman sina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Makakasama rin sina Bamboo, Piolo Pascual, Kitchie Nadal, Moira, Paulo Avelino, Dimples Romana, at ang JoshNella loveteam nina Joshua Garcia at Janella Salvador.

Tunay ngang unkabogable Pinoy concert experience ito in Milan dahil for the first time ay makakasama ng ‘ASAP’ family si Unkabogable Star Vice Ganda at ang cast ng hit primetime teleserye na ‘FPJ’s Batang Quiapo’ na sina Coco Martin, Lovi Poe, Bassilyo, at Smugglaz.

Hindi naman makakasama ang music icons na sina Sarah Geronimo at Ogie Alcasid. Si Ogie ay may series of shows sa USA at Canada mula August 25 hanggang September 23.

Malungkot naman ang KDLex fans in Europe dahil hindi makakasama sina KD Estrada at Alexa Ilacad. Magiging busy ang dalawa sa taping ng kanilang first teleserye na ‘Pira-pirasong Paraiso.’

Nalungkot din ang PauNine fans nina Paulo at Janine Gutierrez dahil hindi makakasama ni Paulo si Janine sa Milan, Italy.

Hiwalay muna sina Paulo at Janine dahil may show ang huli sa Amerika.

