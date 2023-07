P17M buwanang bill – DENR Mga gov’t agency aksayado sa tubig

Isiniwalat ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) nitong Lunes na may ilang ahensiya ng gobyerno ang nagbabayad ng milyon-milyong piso sa konsumo ng tubig dahil sa mga hindi pa nakikitang tagas sa tubo.

Ayon kay DENR Undersecretary Carlos David, nagkaroon sila ng pag-aaral kasama ang dalawang water concessionaire hinggil sa konsumo sa tubig ng mga ahensiya ng gobyerno.

Dito natuklasan ang malaking binabayad ng ilang ahensiya ng gobyerno. Hinala nila, may tagas sa tubo ng tubig pero hindi ito ipinapa-repair ng mga ahensiya ng gobyerno.

Sinabi ni David na ilang ahensiya ng gobyerno ay nagbabayad ng mula P10 milyon hanggang P17 milyon kada buwan sa kanilang water bill. May maliliit na ahensiya naman ang nagbabayad hanggang P1 milyon kada buwan.

Inabisuhan na ng DENR ang mga government agency na may malaking bill sa tubig. May isang government agency na matatagpuan sa isang compound kaya inirekomenda na maglagay ng water meter sa bawat gusali upang malaman kung anong building malakas ang konsumo.

Kamakailan lamang, inisyu ng Water Resour=ces Management Office (WRMO) ng DENR ang Bulletin No. 1 upang maging gabay ng mga government building administrators sa wastong paggamit ng tubig bilang preparasyon sa epekto ng El Niño ngayong taon.

Ang Bulletin No. 2 naman ay inisyu para atasan ang mga barangay official, condominium at subdivision manager. Inaatasan sila na abisuhan ang mga residente na magtipid sa tubig sa pamamagitan ng pagbabawas sa mga aktibidad na malakas kumonsumo ng tubig at pala­ganapin ang recycling at pag-iipon ng tubig ulan.