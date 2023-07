NBI exec natumbok sa sexy dancer scandal

Alam na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kung sino ang opis­yal na nag-imbita sa sexy dancer para mag-perform sa command confe­rence ng National Bureau of Investigation (NBI) noong Hunyo 30.

“I have the identity of the person already. The one who was spoken to offered the entertainment services because there were other services given. Besides the dancing, I think there was some singing also done. Some talented singers also sang,” paglalahad ni Remulla sa isang press conference nitong Lunes.

Nagtangka umano ang opisyal na kausapin siya pero pinagsusumite na lang niya ito ng written report.

“Yes, there’s an attempt, but I wanted it in writing. I want the explanation to be in writing,” giit ng kalihim.

Ang pagsasayaw ng sexy dancer ay pinost sa vlog ng komedyanteng si Long Mejia kaya naging viral ito sa social media.

Humingi na ng paumanhin si NBI Director Medardo de Lemos at nangakong paiimbestigahan ang isyung ito.

Nag-sorry din si Remulla sa publiko dahil sa kahihiyang ginawa ng NBI.

“Nakakahiya po itong pangyayaring ito. Hindi natin gusto ‘yong nangyari,” wika ng kalihim.

Nakiusap din ito sa mga noontime show na tigilan na ang pagpapasayaw sa mga bata dahil nagi­ging bahagi na ng kultura ng mga Pilipino ang manood ng mga babaeng sumasayaw.

“Sana ‘yong mga noontime show, itigil na rin ‘yong pagsasa­yaw-sayaw ng mga bata. Pati minsan mga batang musmos pinasasayaw nila, ginagawang beauty contestant, pinagsusuot ng mga hindi dapat suotin,” paliwanag ni Remulla.

“‘Yong ating kultura bilang mga Pilipino, dapat tingnan rin natin. Hindi lang ito sa NBI, kundi sa ating lahat mismo. May problema po ‘yong bansa natin tungkol dito,’ katuwiran pa niya.