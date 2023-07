Mga residenteng lagpas sa 6km permanent danger zone, inalerto

Inalerto na rin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ang mga residente sa seven at eight-kilometer danger zone sa paligid ng Bulkang Mayon laban sa posibleng pagsabog nito anumang oras sa susu­nod na mga araw o linggo matapos itong yumanig ng 109 beses at tumaas pa ang ibang aktibidad nito sa nakalipas na magdamag.

Ayon kay Phivolcs director Teresito Bacolcol, dapat maging handa ang mga residente mula sa dalawa pang danger zone bunsod ng patuloy na pag-aalburoto ng bulkan.

Sa nakalipas na 24 oras, nagtala rin ang bulkan ng 33 PDC o halo-halong fragmented volcanic particles o pyroclastics, hot gases at mga abo na umaagos sa dalisdis ng bulkan.

Maliban sa 109 pagyanig at mga PDC, nagrehistro rin ang bulkan ng 325 rockfall events at naglabas ng asupre na umabot sa 943 tonelada.

“As the frequency of PDCs increases, we urge the communities within the seven- and eight-kilometer radius to be ready in case the current activity worsens” ayon pa sa Phivolcs.

Samantala, sinabi ng Phivolcs na kahit patuloy na tumataas ang mga aktibidad ng bulkan ay hindi pa rin ito bata­yan para itaas ang alert level­ dito.

Mananatili pa rin ani­la ito sa Alert level 3 na nangangahulugan na may “increased tendency towards a hazardous eruption.” (Tina ­Mendoza)

