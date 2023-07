Mga fan umaalma: Star Magic may favoritism?

Marami ang nakapansin na wala si Janella Salvador sa page 1 ng Star Magic 30 Catalogue.

Sa page 1 kasi nakalagay ang pictures ng top artists ng Star Magic na sina (ayon sa pagkakasunod sa catalogue) Daniel Padilla, Kathryn Bernardo, Joshua Garcia, Gerald Anderson, Kim Chiu, Zanjoe Marudo, Arjo Atayde, Angelica Panganiban, Enchong Dee, Shaina Magdayao, John Arcilla, at Jane de Leon.

Ayon sa fans, deserve ni Janella na mapasama sa unang page ng catalogue at makahalera sina Kathryn, Daniel, at ang naging kapartner nito na si Joshua, dahil marami na itong napatunayan, at bibida pa nga sa mga malalaking proyekto ngayong taon.

Maski si Janella ay mukhang hindi nagustuhan ang Star Magic 30 Catalogue. May cryptic message nga siya na, “Ah k. Noted (with Star and Wand emojis).”

Tingin ng netizens, ang Star Magic ang tinutukoy ni Janella dahil sa star and wand emojis na kapag iintindihin ang pakahulugan nito ay star at magic.

Marami ang kumampi sa kanya at nag-trend pa ang “JANELLA DESERVES BETTER.”

Payo pa nila kay Janella ay lumipat sa talent agency ng kanyang tita na si Maja Salvador na Crown Artist Management, Inc.

Tinutukoy ng Kapamilya fans na ang hindi dapat mapasama sa A-listers ay sina Jane at Enchong.

Bago at isang beses pa lang daw bumida si Jane at ito nga ang teleseryeng pinagsamahan nila ni Janella, ang ‘Darna’.

Dagdag pa nila, dapat sa new gen artists sinama si Jane kasama nina Donny Pangilinan, Belle Mariano, at iba pa.

Si Enchong naman ay wala pa raw bonggang napapatunayan maliban sa loyalty sa ABS-CBN at sa Star Magic.

Hindi rin nagustuhan ng netizens na mas nauna si Gerald kaysa kay Kim at hinanap din nila sina Jolina Magdangal, Dimples Romana, at Erich Gonzales.

May hugot cryptic tweet din ang Rise Artists Studio talent na si JC Alcantara.

“Naol my favoritism, lagi nalang tayong option,” aniya.

Tingin nga rin ng fans ay Star Magic din ang tinutukoy ni JC sa kanyang tweet na may favoritism matapos nitong hindi mapasama sa page 1 ng new gen and young artists ng Star Magic 30 Catalogue.

Sina Andrea Brillantes, Belle, Francine Diaz, Zaijian Jaranilla, Donny, Darren Espanto, KD Estrada, Alexa Ilacad, Seth Fedelin, Anji Salvacion, AC Bonifacio, at Kyle Echarri ang nasa page one ng new gen/young artists section.

Mukhang si Anji raw naman ang tinutukoy ni JC na favorite ng Star Magic kahit wala pang napapatunayan sa showbiz.

Deserve nga raw ni JC ang slot sa page 1 dahil bumida na siya sa ilang series and movie at sumikat during pandemic kahit sa online platform lang ng ABS-CBN siya napapanood noon.

Dahil ba sa sinasabing pagtatampong ito ay makita na lang natin na lumipat na pala sina Janella at JC sa ibang talent agency kapag nag-expire na ang kontrata nila sa Star Magic?

Well… well… well…

See Related Stories:

May pa-topless uli?Joshua excited kay Janella

Nagsimula na shooting nila ni Win: Janella isinama ang anak sa HK