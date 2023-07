Meralco nagbaba ng singil sa kuryente

Bababa ang singilin sa kuryente ngayong Hulyo sa franchise area ng Manila Electric Company (Meralco) dahil sa pagbaba ng generation charge.

Ayon sa Meralco, mababawsan ng 72.13 sentimos per kilowatt hour ang singilin sa kuryente na magiging P11.1899 per kWh ngayong buwan mula sa P11.9112 per kWh noong Hunyo.

Para sa mga tahanang kumukonsumo ng 200 kWh sa isang buwan, mababawasan ng P144 ang bill ngayong Hulyo.

Nabawasan kasi ng 64.36 sentimos per kWh ang generation charge na P6.6066 per kWh na lamang ngayong Hulyo mula sa P7.2502 per kWh noong Hunyo. Bumaba ng P2.6597 per kWh ang presyuhan sa Wholesale Electricity Spot Market. Nabawasan din ng 39.15 sentimos per kWh ang singilin mula sa power supply agreements at ng 46.58 sentimos per kWh ang singil ng mga independent power producer dahil bumaba ang presyo ng coal at lumakas ang piso.

Noong Hunyo, ang pinakamurang generation charge ay ang galing sa Solar Philippines Tarlac Corp. na nasa P3.2111 per kWh kasunod ang San Miguel Energy Corp. na ang singil ay P3.999 per kWh. Ang pinakamahal ay ang sa Quezon Power Phils Ltd. Co. na nasa P11.3869 per kWh sumunod ang San Buenaventura Power Ltd. Co. na nasa P9.6069 per kWh ang singil.

Sabi ng Meralco, buma­ba rin ang transmission at iba pang charges ng 7.77 sentimos per kWh at suspendido pa rin ang koleksiyon ng Feed in Tariff Allowance hanggang Agosto. (Eileen Mencias)