Lider, 15 BIFF kinasuhan sa itinumbang 2 lespu

Sinampahan na ng pulisya ng kasong murder ang lider ng Bangasamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) kasama ang nasa 15 nitong tauhan kaugnay sa pagkamatay ng dalawang pulis at pagkasu­gat ng apat pa nitong mga kasama sa nangyaring ambush sa Shariff Aguak, Maguindanao del Sur noong Hunyo 14.

Sa ulat ni Police Col. Joel Sermese, Director ng Maguindanao Police Provincial Office (PPO), kinasuhan sa Maguindanao del Sur Provincial Office ang lider ng BIFF na si Esmael Abdulmalik, alyas ‘Abu Turaife’ at 15 nitong tauhan noong Hulyo 7.

Inakusahan ang mga ito na nanambang at rumatrat sa police patrol sa Barangay Poblacion, Shariff Aguak na ikinasawi nina Patrolman Saipoden S. Macacuna at Bryan Dalao Polayagan at ikinasugat nina Police Chief Master Sgt. Rey Vincent B. Gertos, Police Staff Sgt. Benjie R. delos Reyes, Patrolman Abdulgafor H. Alibat Patrolman Arjie Val Loie C. Pabinguit.

Sa ulat, pabalik na sa kanilang kampo ang mga biktima nang ratratin ang kanilang sasakyan bandang alas-8:30 nang gabi.

Ayon kay Sermese, ang pag-atake sa mga pulis ay bilang ganti aniya ng grupo ni Abdulmalik sa pagkamatay ni IS Emir na si Abu Zacaria sa isang ope­rasyon ng pulisya sa Marawi City noong Hunyo 12.

Tinutugis pa rin ng pulisya at militar ang mga suspek. (Edwin Balasa)