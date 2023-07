KDLex pinuri, palaging maaga

Sa July 15 na magaganap ang back-to-back screening ng dalawang afternoon teleserye ng TV5 at ABS-CBN Entertainment, ang ‘Pira-Pirasong Paraiso’ at ‘Nag-aapoy na Damdamin’.

First time na magkakaroon ng back-to-back screening at ganito karaming bida at love teams ang ABS-CBN kaya ngayon pa lang nga ay inaasahan na ang pagdagsa ng sangkaterbang fans ng mga bida ng dalawang serye na sina Loisa Andalio, Ronnie Alonte, KD Estrada, Alexa Ilacad, Joseph Marco, Charlie Dizon, at Elisse Joson ng ‘Pira-Pirasong Paraiso’ at sina Jane Oineza, RK Bagatsing, JC de Vera, at Ria Atayde naman ng ‘Nag-aapoy ng Damdamin’.

Sana nga ay hindi lang sa screening maramdaman ang suporta ng fans at pati na rin sa mismong back-to-back airing ng mga serye sa free TV ay tangkilikin sila dahil mabigat ang mga programang makakatapat nila sa ibang networks.

In all fairness, super sipag naman ng cast ng dalawang serye sa pagpo-promote.

Sa katunayan, ngayong araw nga ay nasa TV5 Media Center ang cast Ng ‘Pira-Pirasong Paraiso’ para mag-promo shoot.

Sa tweet ng News5 reporter na si MJ Marfori, pinuri nito ang pagiging maaga, humble, at mabait nina KD at Alexa.

“Great way to start our Monday! Kasama ang #KDLEX! Nakakatuwa mas maaga pa sila sa calltime dumating. Napaka-humble at bait nila ever. Andito sila para mag-shoot sa bolang pula @TV5manila ! Nandito rin ang co-stars nila para sa kanilang upcoming serye ‘Pira-Pirasong Paraiso’,” tweet niya.

