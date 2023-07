Joel Pimentel petmalu ng MisOcc rapid chessfest

Tumulak ng dalawang sunod na draw si International Master Joel Pimentel upang sikwatin ang korona sa Misamis Occidental Open Chess Tournament – Rapid noong Linggo ng gabi Aya Hotel sa Ozamis City.

Nakipaghatian siya ng puntos kina Nazario Ubanan sa penultimate stage at Victor Lluch sa last round upang masilo ang kampeonato.

Lumikom si Pimentel ng walong puntos sa nine rounds Swiss system upang kopoin din ang P60K premyo.

Limang woodpusher naman ang nagsalo sa second place matapos magtala ng 7.5 puntos bawat isa sina Johnnel Balquin, IM Angelo Young, Levi Mercado, Ubanan at Lluch.

Pero pagkapatupad ng tie break points ay sinungkit ni Balquin ang pangalawang puwesto, tersero si Young, pang-apat si Mercado, panglima si Ubanan at pang-anim si Lluch.

Ipinatupad sa kaganapan ang time control 15 minutes plus three seconds increment per move. (Elech Dawa)

