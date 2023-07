Jasmine naunahan si Julie Anne kay Rayver

Si Julie Anne San Jose pa ang unang nagbalita sa kanilang fans ni Rayver Cruz na makakasama ng aktor sa isang teleserye si Jasmine Curtis-Smith.

Walang violent reaction ang JulieVer fans dahil okey lang sa kanila na matambal si Rayver sa iba dahil may pelikula naman ang dalawa na ‘The Cheating Game’ na ipapalabas ngayong buwan.

Ang titulo ng teleserye nila Rayver at Jasmine ay ‘Can’t Let Go’.

Pinaghahandaan na raw ng dalawa ang naturang teleserye dahil heavy drama raw ito. Parehong mabibigat din ang mga huling teleserye nila Jasmine at Rayver sa GMA-7. Si Jasmine ay huling napanood sa ‘The World Between Us’, samantalang si Rayver ay sa ‘Nagbabagang Luha’.

“I think I’m very much ready to tackle on itong malaking project na pinagkatiwala sa’kin and alam ko pong mas malaki at mas marami ang pinagdadaanan ng mga karakter sa afternoon prime kaya talagang mapapasubo ako dito. But okey lang! We love a good challenge,” sey ni Jasmine.

Sey naman kay Rayver: “Every time na may drama naman is nakaka-excite talaga kasi you get to explore the characters and parang ikaw mismo ang maglalagay ng backstory sa character mo.”

Sa naganap na story conference ng ‘Can’t Let Go’, nasabi ni Rayver na sa regional events at guestings lang niya nakakasama si Jasmine. Ngayon ay makakasabay na niya itong umarte.

Si Jasmine naman, gusto pa niyang makilala ng husto si Rayver kaya kapag nagsimula na sila ng taping, gusto niyang maka-bonding ito ng husto para maganda ang mga eksenang gagawin nila.

Nakaramdam din ng konting kaba si Jasmine sa pakikipagtambal kay Rayver dahil sa solid fans ng aktor at ni Julie Anne. Pero dahil nagparamdam si Julie ng suporta sa kanilang teleserye, nais din niya itong makilala at maka-bonding para may ma-share ito sa kanya na ilang bagay-bagay kung paano katrabaho si Rayver.

