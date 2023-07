Jamie Foxx malusog na uli

Pagkaraan ng ilang buwan, muling nakita sa publiko ang aktor na si Jamie Foxx pagkatapos itong ma-ICU noong April dahil sa isang malubhang karamdaman.

Ayon sa TMZ, nakaranas ng stroke ang 55-year old Oscar-winning actor habang nasa shooting ito ng Netflix film na ‘Back in Action’ kunsaan kasama niya si Cameron Diaz.

Namataan kamakailan ng TMZ si Foxx na sakay ng isang malaking boat sa Chicago River. Kita raw nilang mukhang malusog na ulit ang aktor at masaya itong sa pag-entertain sa kanyang pamilya na kasama niya sa boat.

Marami sa close friends ni Foxx ang nag-alala noong itakbo ito sa ICU. Kilala kasi nilang maingat sa kanyang katawan ang aktor.

Isa sa natuwang maayos na ang kalusugan ni Foxx ay ang ‘Star Wars’ actor na si John Boyega.

“We actually spoke yesterday. He cool. He all good, it’s all good,” sey pa ng aktor sa huling pag-uusap nila ni Foxx. (Ruel Mendoza)