Jad Dera konek sa Degamo murder case sinisilip

Sinisilip ng Department of Justice (DOJ) kung may kinalaman ang dating detainee ng National Bureau of Investigation (NBI) na si Jose Adrian “Jad” Dera sa pagbaligtad ng mga suspek/testigo sa Degamo murder case.

Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na naging “mayor” sa NBI detention facility si Dera kaya kaya niyang impluwensiyahan lahat ng nakakulong doon, kabilang ang mga suspek sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo.

“Lahat ng posibilidad tinitingnan natin,” ani Remulla.

“Pag mayor ka diyan, ikaw ang hari diyan. ‘Yan ang natural na takbo ng pamumuhay sa loob ng mga piitan sa ating republika. Ganon ho. Meron pong nag-a-aspire diyan na maging mayor,” paliwanag pa niya.

Aniya, parang naging blessing in disguise pa ang pagkakahuli kay Dera na lumalabas ng kulungan sa NBI dahil nakalkal ang impluwensiya nito sa mga detainee.

“‘Yong nangyari kay Dera, isang malaking… mabuti nga’t nangyari ‘yan kasi may natuklasan kami na mga gawain ni Dera sa loob na kung saan naimpluwensiyahan niya ‘yong ibang mga imbestigasyon ng mga taong nakakulong doon sa loob ng NBI detention. Siya ang nagmimistulang mayor ng mga nakakulong doon,” saad ni Remulla.

Itinanggi naman ng abogado ni Dera ang mga paratang ni Remulla.

“Dera is not the “mayor” inside the NBI detention cell. He became good friends sa mga escorts kaya nakakalabas. He admitted it sa Senate inquiry. No idea as to NBI probe,” diin ni Atty. Raymund Palad.