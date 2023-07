Grethcel Soltones, Petro Gazz aararuhin pa ang Farm Fresh

TEAM STANDING

GROUP A W L

Creamline 2 0

PLDT HF 1 0

Chery 0 1

GerFlor 0 1

Akari 0 1

GROUP B W L

Choco Mucho 2 0

F2 Logistics 2 0

Cignal 1 1

Petro Gazz 1 1

Foton 0 2

Farm Fresh 0 2

Mga laro ngayon

(PhilSports Arena-Pasig)

9:30 am – Petro Gazz vs Farm Fresh

12 nn – Cignal vs Foton

4 pm – Akari vs Chery Tiggo

6:30 pm – Choco Mucoh vs F2 Logistics

Ibabangga ng Petro Gazz sina Grethcel Soltones at Jonah Sabate kontra Farm Fresh upang sikwatin ang pangalawang sunod na panalo ‘pag nagpatuloy ngayon (Martes) ang 6th Premier Volleyball League Invitational Conference 2023 elims sa PhilSports Arena sa Pasig.

Tangan ang 1-1 karta, haharapin ng Angels ang wala pang panalong Foxies sa alas-9:30 ng umaga sa abalang apat na laro sa balik ng ligang inoorganisa ng Sports Vision Management Group, Inc. at mga suportado ng BingoPlus, ArenaPlus, Mikasa, Smart, Rebisco, Kumu, Asics at SportRadar.

Maliban kina outside hitter Soltones at Sabate, sasandalan din ng Petro Gazz ang momentum matapos lubakin ang Foton sa tatlong set noong Hunyo 29 bago nagparaya ang liga na mga ineere ng PVL.ph, One Sports, One Sports+, Smart Livestream, Cignal Play at Pilipinas Live noong Hulyo 2.

Kumana si Soltones ng 17 points habang bumakas si Sabate ng 15 puntos upang itaguyod sa panalo ang Angels nasa Group B saka nagparaya ang torneo sa 5th Volleyball nations League Men’s Tournament Week 3.

Inaasahng huhugot din ng puwersa ang Angels kina Aiza Pontillas, Remy Palma, Maria Lourdes Clemente at Djanel Cheng.

Tiyak naman na dadaan sa butas ng karayom ang Angels bago ilipad ang panalo dahil nais ng Foxies na makasama na sa win column. Ipananargo ng Farm Foxies sina Trisha Gayle Tubu at Zamantha Nolasco.

Maghaharap din ang Cignal (1-1)-Tornadoes (0-2) sa alas-12:00 ng tanghali, ang Akari (0-1)-Chery Tiggo (0-1) sa alas-4:00 ng hapon ng hapon, at ang mag-uunahan sa semis na Choco Mucho (2-0)-F2 Logistics (2-0) sa alas-6:30 ng gabi. (Elech Dawa)

See Related Story:

Trisha Tubu umakyat ng PVL para sa pampagamot ng erpat