Froilan Saludar ‘di umubra kay Luis Nery sa round 2

Maagang nabugbog at tatlong ulit humalik sa lona si dating world challenger Froilan Saludar kay former two-division world titlist Luis Nery ng Mexico para sa second round technical knockout loss sa kanilang 10-round junior featherweight bout sa Recinto Ferial Metepec sa Metepec, Mexico nitong Sabado (Linggo sa Manila).

Salampak ang rekord ng 24-anyos na Pinoy mula sa Polomolok, Cotabato sa 33-7-1 (win-loss-draw, 23 knockouts) pagkaraang itinigil ng reperi ang bakbakan sa 1:17 ng nasabing round upang masagip siya sa mas mapanganib na kalagayan.

Nakamit naman ng dating WBC super-bantamweight champion ang pang-apat na sunod na panalo para umangat sa 35 wins na may 27 KOs laban sa isang talo.

Si Saludar din ang pampitong Pinoy na dinispatsa ng Mehikano. (Gerard Arce)

See Related Story:

Ian Clark Bautista mas bet amateur kaysa pro boxing