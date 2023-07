Chris Paul, Stephen Curry matatagalan ang samahan

Sa first 18 seasons ni Chris Paul sa NBA, siya ang star ball handler ng bawat koponan na pinaglaruan.

Pagdating sa Golden State, baka maging suppport cast na lang siya kay Stephen Curry sa point.

Kinuha siya ng Warriors para bawasan ang ball handling ni Curry at makapag-focus sa catch-and-shoot o sa atake sa basket.

Sa media availability sa Summer League sa Las Vegas nitong Linggo, may nagtanong kay Paul tungkol sa bagong role niya off the bench.

“Are you coaching?” butatang balik-tanong ni CP3.

Pero reserve o starter, asahang mas mahaba ang minutes nina Paul at Curry na magkasama sa backcourt.

Nitong nagdaang season sa Phoenix, nag-average si Paul ng 13.9 points, 4.3 rebounds, 8.9 steals. May asim pa ang 38-year-old. (Vladi Eduarte)

See Related Story:

Warriors itinapon si Jordan Poole, sinikwat beteranong si Chris Paul