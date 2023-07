Boy ‘di nangarap maging noontime show host

Sa tsikahan with the entertainment press pagkatapos ng presscon ng ‘Battle with the Judges’, natanong ang kilalang talk show na si Boy Abunda tungkol sa ‘rigodon’ ngayon sa mga noontime show.

Aminado naman si Kuya Boy na ang viewers ang panalo dahil pagandahan, patalbugan ang magkakatapat na mga noontime show.

Pero sa tanong kung pinangarap din ba niyang maging noontime show host, diretsahang sinabi ni Kuya Boy na never niyang inambisyon na mag-host ng ganoong show.

Tama na raw sa kanya ang pagiging isang talk show host.

Masaya rin daw siya sa ‘Fast Talk with Boy Abunda’ show niya sa GMA-7 at thankful din na pinagkakatiwalaan siya ng maraming artista at nagge-guest sa kanyang show.

“Nagpapasalamat tayo sa tiwala nila, na pumapayag silang mag-guest sa ‘Fast Talk’. Masaya ako,” pahayag ni Kuya Boy.

Napag-usapan din ang kanyang YouTube channel na ‘The Boy Abunda Talk Channel’ at ikinuwentong mas magpo-focus siya sa politics pagdating doon.

Samantala, thankful din si Kuya Boy na isa siya sa kinuha para sa ‘Battle of the Judges’.

Bongga! (Jun Lalin)

See Related Stories:

Boy Abunda guardian: Bimby sasabak ulit sa showbiz

Boy Abunda kinatatakutan ng mga artista