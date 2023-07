Billy sobrang miss na si Coleen at ang anak

Ang daming naaliw na netizens dahil sa ipinost na video ni Billy Crawford kunsaan umiiyak ang anak nila ni Coleen Garcia na si Amari.

Umiiyak ito dahil nasira raw ang isang train nito, eH, nagkataon wala na si Billy at sinabi na lang ni Coleen na ibibili siya ng daddy ng bagong train.

Hirit ng netizens, “Budol is real” at “New way of budol” daw.

Kaya sabi ni Billy sa anak, “Yes, I will order you a new one.”

At caption ni Billy sa video, ramdam ang pagka-miss niya sa kanyang mag-ina.

Sey nga niya, miss na miss na raw niya ang mga ito at talagang, “Hurts my heart to be away from family.”

Kasalukuyang nasa France si Billy ngayon para sa ilang show. (Rose Garcia)

