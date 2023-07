Bea ayaw mag-react na ipinalit sa kanya si Julia

Hindi man natuloy ang movie na pagtatambalan nina Bea Alonzo at Alden Richards, aba magkakasama pa rin naman sila sa ‘Battle of the Judges’.

Kaya sabi namin kay Bea, okey naman pala sila ni Alden to work again.

“Oo naman, parang obvious ba? Bakit, ano ba narinig mo?” nakangiting tanong naman niya.

Kaya diretsahan naman namin siyang sinagot na kasi raw, hindi talaga sila okay, may isyu at evident na nga raw ang hindi pagkakatuloy ng movie sana nila sa Viva Films.

Sabi naman ni Bea, “Sa totoo lang naman, in any working relationship naman, lalo na bago ako sa GMA at iba ang background ko, iba ang background niya. Hindi maiiwasan na meron kayong ilang hindi pagkakaintindihan, may conflict minsan.

“I’m going to be honest, hindi naman kami palaging completely okey. Ang plastic ko kung sasabihin ko ‘yon. Pero siyempre, we’re both matured people.

“And there are things that you can surpass. Ang ikli-ikli ng buhay. Para saan mo pa i-stress ang sarili mo? Hindi naman siya masamang tao at hindi rin naman ako masamang tao. Siguro, there are things na merong hindi pagkaka-intindihan, pero ‘yun ang buhay, ‘di ba?”

Ipinaliwanag din ni Bea kung bakit hindi na natuloy ang movie at kung bakit hindi na niya magagawa. Ang main reason daw talaga ay conflict of schedules.

As for Julia Barretto na sinasabing ipapalit sa kanya at diumano’y baka sinadya raw na ipalit, ang reaksiyon lang ni Bea tungkol dito, “Alam mo kung ano man ang rason, kung sinadya o hindi, wala na ko ro’n kasi, wala na ‘ko sa proyekto.

“So, nasa sa kanila na ‘yon. At ang totoo, dahil wala na ‘ko sa project, ayoko na rin bigyan ng kahit na anong meaning.”

Sey pa niya, “Unang-una, wala na ‘ko sa project at wala na rin ako sa relasyong ‘yon. Matagal na. Matagal na tayong naka-moved on lahat. So siguro, hindi na karapat-dapat pag-usapan.”

Samantala, ang ‘Battle of the Judges’ ay magsisimula na sa GMA-7 sa July 15 kunsaan isa si Bea sa apat na judges at si Alden naman ang host.

