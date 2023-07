Arvin Tolentino hahalili sa puwesto ni Robert Bolick

MUKHANG may nakita na ang NorthPort na papalit sa trono ni Robert Bolick bilang scoring leader ng team.

Lumabas ang tibay ng pulso ni Arvin Tolentino nang kamadahin ang final 7 points ng Batang Pier para ipreserba ang 104-100 win kontra Terrafirma sa PBA On Tour noong Linggo ng gabi.

Tumapos ang 6-foot-5 forward ng game-high 28 points mula 10 of 20 shooting para itulak ang Batang Pier sa even 4-4.

“Arvin is a potential player who can replace the spot na iniwan ni Robert Bolick,” bida ni coach Bonnie Tan.

Nasa Japan B.League na si Bolick, napilayan ng gunner ang NorthPort.

Konting hasa pa, kailangan lang ipagpag ni Tolentino ang lulubog-lilitaw na opensa.

“We’re still looking for consistency,” panapos na sey ni ni Tan. (Vladi Eduarte)

