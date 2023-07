Arci naglustay ng pera sa mga concert ng BTS

Kung susumahin, wala nang makakapantay pa kay Arci Munoz sa pagiging ‘faney’ ng BTS.

Nagkuwenta kasi si Arci sa rami ng pinanood na concert ng nasabing sikat na K-Pop boy band sa loob lamang ng limang taon.

Sa kanyang Instagram post, makikita ang kanyang kamay na naka-‘K-love’ sign, at nagbalik-tanaw ang aktres sa kanyang pagkabaliw sa hinahangaang sing and dance group.

Sabi niya sa caption, “5 years, 15 concerts and still the no. 1 source of my happiness! Happy #armyday #bts.”

Ipinakita rin ni Arci isa-isa ang ilang larawan na kuha sa panonood niya ng concert ng BTS sa iba’t-ibang lugar at mga iba’t-ibang Korean fashion style.

Ito ‘yung kalokahan ni Arci na ginagastusan niya ang pagpunta abroad para lang mapanood ang BTS.

Nakatikim na rin si Arci ng panlalait sa mga kapwa BTS Army (tawag sa fans ng K-Pop group) dahil sa inggit ng mga ito sa ilang privilege na nakukuha ng aktres.

