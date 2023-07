Aljur super close sa pamilya ni AJ Raval

Obvious na super tanggap ni Jeric Raval si Aljur Abrenica, para sa anak niyang si AJ Raval.

Sa nilabas na photo ni AJ sa kanyang Facebook page, makikita nga na kasama si Aljur ng buong pamilya niya. Meaning, bukod sa tatay niyang si Jeric, kasama rin ang mga utol niya, ha!

At paano nga ba nag-react ang mga netizen sa photo na kasama na si Aljur sa family photo ng mga Raval?

“Pareng Aljur, inisa-isa mo yata mga anak ng action star.”

“Aljur tirador ng mga anak ng action star.”

“Nakadalawang anak ka na ng action star Aljur. Baka kasunod niyan si Lovi Poe, ha!”

“Naku dapat umiwas na si Lovi kay Aljur, ha! Baka siya naman ang kasunod.”

“Naku, dapat balaan na agad si Lovi Poe.”

“Ang sweet naman oh, ‘My family and my future husband’.”

“You deserve to be happy Aljur and AJ.”

“Pambansang hakkkdoggg!”

“Suwerte ni Aljur kay AJ, ha!”

“Pag-ibig talaga ‘yan, kaya wala nang kokontra.”

“Dati idol kita Aljur. Pero dahil sa ginawa mo kay Kylie, sorry ka.”

‘Kaloka, ‘di ba?

Anyway, at least dinadaan na lang sa biro ang lahat, at hindi na tulad noon na may pagbabanta, pagmumura pang ginagawa ang mga fan, netizen kay Aljur.

Dasal lang na sana nga ay magtagal ang relasyon nina Aljur at AJ, dahil tumatanda na si Aljur, no! Mapapansin na ang pagbabago sa kanyang personalidad.

At kung titingnan mo nga, kapag pinagtabi sila ni Jeric, para lang silang magkaedad, ha!

At siguro, mas magandang mag-focus na rin sa trabaho, dahil habang tumatagal, mas lumalaki ang gastos, kapag nagsimula ka na ngang magpamilya. (Dondon Sermino)

