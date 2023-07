Akala jackpot, 2 laglag sa drug bust

Drug bust pala at hindi jackpot ang napala ng dalawang magkapitbahay nang pagbentahan nila ng droga ang isang pulis na inakala nilang big time buyer sa Navotas City kahapon.

Kapwa nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspek na sina Reynaldo Acedera, alyas ‘Kalbo’, 43-anyos at Jenalyn Lumapac, 42-anyos, at mga taga-Barangay NBBS ng lungsod.

Ayon kay Station Drug Enforcement Unit (SDEU) chief P/Cap. Luis Rufu Jr., inakala ng dalawa na kikita na naman sila dahil sa inis­kor na droga ng kanilang operatiba sa Matang Baka St. bandang alas-3:20 nang madaling-araw kahapon.

Nasamsam sa dalawa ang 55.27 gramo ng shabu na may market price P375,836.00.

Inamin ng mga suspek na naengganyo silang magtulak ng droga dahil malaki ang kita rito. (Orly Barcala)