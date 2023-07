4 na NSA wala pa ring atleta sa Hangzhou Asian Games

APAT na National Sports Association na lang ang hinihintay para makumpleto ang listahan ng mga pambansang atleta na sasabak sa 19th Asian Games 2023 sa Hangzhou, China sa Setyembre 23-Oktubre 8.

Nakatakdang kumpletuhin ang bilang ng delegasyon ngayong linggo matapos itakda ng Hangzhou Asiad Organizing Committee ang Hulyo 8 bilang deadline sa pagsusumite ng entry by names ng mga National Olympic Committee.

Ayon kay Philippine Olympic Committee deputy secretary general at Team PH Asiad deputy chef de mission Karen Tanchanco-Caballero sa panayam ng Radyo Pilipinas 2, tinatayang lalampas sa 400 katao aang magiging delegasyon.

Ang numero ay binubuo ng mga tinanghal na gold at silver medalists sa nakaraang 32nd Cambodia Southeast Asian Games noong Mayo at iba pang kinukunsidera ng mga manlalaro.

Ilan sa mga NSA gaya ng sepak takraw, triathlon at athletics kundi man katatapos lang ay kasagsagan pa rin ang kanilang huling pagsubok na isa sa basehan pa-Asiad.

Ang POC at ang Philippine Sports Commission secretariat ang nagtutulungan ngayon sa mga tuntunin ng logistics, flight schedules, uniporme at iba pang alalahanin na may kaugnayan sa paglahok ng bansa sa quadrennial meet.

Sa 2018 Jakarta-Palembang Asian Games, nanalo ang ‘Pinas ng 4 na ginto, 2 pilak at 15 tansong medalya na inaasahang malalampasan sa Hangzhou Games. (Lito Oredo)