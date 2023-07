2 pulis todas sa sinitang tandem

Patay ang dalawang miyembro ng Philippine National Police (PNP) matapos silang barilin sa ulo ng riding-in-tandem, na kapwa sinibak sa hanay ng Armed Forces of the Philippines (AFP), nang sitahin nila ang mga ito dahil sa kahina-hinalang kilos sa paligid ng isang simbahan sa Oas, Albay noong Linggo.

Idineklarang dead on arrival sa Josefina Belmonte Duran District Hospital (JBDDH) sa Ligao City dahil sa parehong tama ng bala sa ulo ang mga biktimang sina Police Chief Master Sgt. Joseph Ostonal, 43-anyos at Police Cpl. Jeffrey Refereza, 35-anyos at mga nakatalaga sa Oas Municipal Police Station (MPS).

Nadakip naman sa isinagawang hot pursuit operation ang mga suspek na sina Richard Bonaobra, 35-anyos at Fernan Regala Jardinel, 37-anyos, mga dating miyembro ng Philippine Army (PA) na nakatalaga sa 65th Infantry Battalion ng 9th Infantry Division (ID) sa Marawi City at mga residente ng Nabua, Camarines Sur.

Kapwa umano sinibak ang mga ito matapos mag-leave without an official leave (AWOL).

Sa ulat na ipinadala ni Police Lt. Col. Ma. Luisa Calubaquib, tagapagsalita ng Police Regional Office (PRO) 5, nangyari ang pamamaril malapit sa St. Michael Parish Church sa Ba­rangay Ilaor ng nasabing bayan bandang alas-11:49 nang gabi.

Nagpapatrulya umano sa lugar ang dala­wang pulis nang maispatan nila ang mga nakamotorsiklong suspek na kahina-hinala ang kilos.

Nilapitan nila ang mga ito at tinanong kung ano ang ginagawa sa lugar sa ganung oras. Sa halip na sumagot ay bumunot umano ng baril ang mga ito at binaril sa ulo ang mga biktima.

Tinangay pa ng mga suspek ang service­ firearm ng mga biktima at saka tumakas.

Agad nairadyo sa ibang istasyon ng pulisya ang insidente dahilan para sabay-sabay nilang tinugis ang mga suspek na nagresulta sa pagkakadakip ng mga ito sa inilatag na checkpoint sa bayan ng Polangui, Albay.

Nakumpiska sa mga suspek ang cal. 45 na ginamit sa krimen pati ang service firearm ng mga biktima.

Inaalam na ng pulisya kung kaanib sa mga organized crime group ang mga suspek. ­(Edwin Balasa)