Zelensky minarkahan ika-500 araw ng bakbakan vs Russia

Kinilala ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang katapangan at kabayanihan ng kanilang mga sundalo na patuloy na sumasagupa sa puwersa ng Russia sa ika-500 araw ng paglusob ng huli sa kanilang bansa noong Sabado.

“Today we are on Snake Island, which will never be conquered by the occupiers, like the whole of Ukraine, because we are the country of the brave,” ani Zelensky sa isang video clip ng kanyang pagbisita sa lugar na inilabas niya sa social media.

Pinasalamatan ni Zelensky ang mga sundalo at pinalakas pang lalo ang moral ng mga ito sa lugar na tinawag niyang ‘place of victory’.

Kasabay nito’y nag-alay din ng panalangin ang Pangulo para sa mga biktima ng giyera na aniya’y nasayang ang buhay sa walang kwentang dahilan.

Ayon sa ulat ng United Nations (UN), umaabot na sa 9,000 sibilyan, kabilang dito ang 500 na mga bata, ang nasawi mula nang pasabugan ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 24, 2022.