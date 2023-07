Toronto Blue Jays nangitlog kina Matt Manning, Tigers

TATLONG pitchers ng Detroit Tigers ang nagsabwatwan para kumpletuhin ang no-hit game sa 2-0 win kontra Toronto Blue Jays nitong Sabado.

Matikas na bumato ng 6 1/3 innings si Matt Manning, sinundan ng four straight outs ni Jason Foley.

Sinalo ni Tigers closer Alex Lange ang mound sa ninth para kuryentehin si Bo Bichette sa tatlong pitches. Out sa center field liner si Brandon Belt, grounded out din si Vladimir Guerrero Jr. sa 0-2 pitch.

Nagbigay si Manning ng three walks, may natamaan na isang batter at naka-strike out ng lima sa 91 pitches.

Ni-retire ni Foley si Whit Merrifield bago bumato ng perfect eighth.

Sa first inning lang, naka-single si Riley Greene bago umiskor sa one-out double ni Spencer Torkelson.

Dinoble ng RBI triple ni Kerry Carpenter ang lamang 2-0.

(Vladi Eduarte)