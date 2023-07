Target Paris Olympics! Margielyn Didal ibabalik dating porma

BALIK sa praktis si Olympian skater Margielyn Didal sa tangkang pagbabalik sa Summer Olympic Games sa Paris sa susunod na taon matapos ilang buwang matengga dulot ng pagpapagaling sa inoperahang ankle injury na natamo noong 2022.

Muling rumampa sakay ng kanyang skateboard ang 2018 Jakarta-Palembang Asian Games gold medalist matapos ang masaklap na aksidente noong Oktubre 2022 sa Red Bull Skate Level nang ma-dislocate ang kanyang kaliwang bukong-bukong na kinailangan ng agarang operasyon.

Matapos ang ilang buwan ay muling naipamalas ng 24-anyos mula Cebu City ang kanyang kahusayan sa 360 flip kasunod ng video na inilabas nitong Sabado.

Senyales na naghahanda itong makabalik sa world stage upang maipamalas ang husay at mapasama sa listahan ng mga kwalipikadong atleta sa Paris Games.

“8 months since the post op. (operation), 2 months since I started skating and Hype to land my first 360 flip again,” wika ni Didal sa kanyang Instagram post.

Kasalukuyang nakalista bilang 38th place ang 2019 Southeast Asian Games double gold medalist hawak ang 3014 puntos sa Olympic World Skateboarding rankings, na pinamumunuan ni 2022 world champion at Tokyo Olympics silver medalist Rayssa Leal ng Brazil bilang top player.

Kasunod dito sina Liz Akama ng Japan, Chloe Covell ng Australia at Olympic gold medalist Momiji Nishiya ng Japan.

Ayon sa Olympics.com, mayroong 22 atleta sa bawat event ng men at women’s street at men at women’s park na maaaring magpartisipa sa 2024 Paris Olympics na mas marami ng walong manlalaro kumpara sa 2020+1 Tokyo Games.

Kinakailangang makapasok ito sa inaasahang bilang ng manlalaro hanggang Hunyo 24, 2024 na nakatakdang makakulekta ng puntos sa World Championships, Olympic Qualifying Series, Pro Tour, 5-star at 3-star events.

Kinapos sa semifinals ng Tokyo Olympics si Didal nang tumapos lamang ito sa seventh place sa kabuuang puntos na 7.52.

(Gerard Arce)