Tangkilikin ang mga MSME sa 2023 National Food Fair

Sa Miyerkules, Hulyo 12, magtitipon ang higit 250 MSME sa Megatrade Hall (Megamall) para sa taunang National Food Fair ng DTI Bureau of Domestic Trade Promotion.

Limang araw na piyesta ng mga pagkain ng Pilipinas mula 16 na rehiyon, kasama ang BARMM.

Ang MSME (micro, small & medium enterprises) ay mga negosyong hindi hihigit sa P100 milyon ang asset, at hindi lalagpas sa 200 ang empleyado. Batay sa laki ng puhunan at dami ng tauhan ang klasipikasyon bilang micro, small at medium.

Kategorya

Asset

Empleyado

Micro

P3M – pababa

1 – 9

Small

P3M ~ P15M

10 – 99

Medium

P15M ~ P100M

100 – 199

Noong 2020, ayon sa Department of Trade and Industry, may 952,969 MSME sa buong bansa, kumakatawan sa 99.5% ng lahat ng negosyo sa bansa. Karamihan ay micro na umabot sa 88.8% ng buong bilang; 10.2% ay mga small, at 0.49% lamang ang medium. Sa datos ng Philippine Statistics Office, ang mga MSME ay nagbibigay ng trabaho sa tinatayang 5.8 milyon na manggagawa. Katumbas yan 62.7% ng total employment; 37.3% lang na trabaho ang ibinibigay ng mga malaking kumpanya.

Sa panahon ng pandemya kung saan mas mahabang oras ang inilalagi natin sa bahay, lahat ng pangangailangan natin sa araw-araw mula sa pagkain, gamot, repair atbp ay binibigay ng mga MSME.

Kaya naman todo ang pag-alalay sa mga MSME, lalung-lalo na ng DTI-BDTP na pinamumunuan ni Director Marievic Bonoan. Nang natigil ang malalaking exhibit dahil sa health protocols, gumawa ng paraan ang BDTP para hindi matigil ang access sa mga mamimili. Simula sa “bagsakan” ng produkto sa parking ng DTI, kumalat pa eto sa mga malls ng Metro Manila. Nang lumuwag ang Covid restrictions, binuhay ulit ang National Food Fair noong 2021 kung saan umabot sa P65M ang napag-bentahan ng mga sumali.

Ginagawa rin nila ang National Trade Fair para sa non-food products, ang National Arts & Craft Fair para sa mga artisanal products at sa Nobyembre naman ang Cashless Bazaar sa tulong ng e-Commerce Division. Tuloy rin ang Go Lokal Program kung saan meron ng 96 tindahan sa mga mall at department stores para sa mga produkto ng ating MSME. Lahat ng iyan nabibigyan ng pagkakataon at oportunidad sa mga MSME na makalapit sa mga lokal at dayuhang mamimili.

Dalawa sa mga natulungan ng DTI-BDTP ay na-interview natin noong Sabado: si Roan Rosario ng Freshious Inc (Binmaley Pangasinan) na gumagawa ng processed bangus, at si Elma Contreras ng EJ Contreras Food House (Santiago City Isabela) na gumagawa naman ng plant-based snacks.

Mula sa gawang-bahay na chili sauce, dumaan si Elma sa mga seminar, mentoring, training at consultation sa mga tauhan ng DTI hanggang sa mag-level up ang kanyang sarsa sa international standards. “Kung wala ang DTI, siguro hangga ngayon ganun pa rin ang packaging ko,” pasalamat ni Elma.

“Magiging emosyonal ako kasi talagang hindi matatawaran yung support ng DTI,” sabi ni Roan Rosario. “Maalaga sa amin ang DTI lalo na kung may trade fair; nararamdaman namin ang kanilang malasakit,” dagdag niya.

Tangkilikin po natin ang mga MSME. Dalawin po natin sila sa 2023 National Food Fair sa Megatrade Hall (Megamall) sa Hulyo 12-16, 2023. Garantisado, hindi kayo gugutumin.