Tagilid sa DOJ, NBI probe! BOC photocopy ebidensiya vs mga smuggler

Itinuro ng House committee on agriculture and food ang mga ahensiya ng gobyerno na siyang nagpapalala sa problema ng smuggling ng produktong agrikultura sa bansa.

Ayon kay Cavite Rep. Elpidio “Pidi” Barzaga Jr., miyembro ng komite, kabilang sa nirekomendang paimbestigahan sa problema ng smuggling at hoarding ng produktong agrikultura ay ang Bureau of Customs (BOC), Bureau of Plant and Industry (BPI), mga cold storage facilities at pati na ang mga lisensiyadong importer.

Matatandaang nagsagawa ng siyam na public hearing ang komite at ang rekomendasyon ay isinumite na kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na siya namang nag-utos sa Department of Justice (DOJ) at National Bureau of Investigation (NBI) na imbestigahan ang isyu sa smuggling at hoarding.

Sinabi ni Barzaga na base sa isinagawang imbestigasyon ng komite, natukoy na kaya nadidismis ang kaso ay dahil sa ginagawang palsipikasyon sa ebidensiya at ang hindi pagpirma ng Commissioner ng BOC.

“Ang nangyayari sa NBI at sa DOJ, they just rely on the cases being filed by the Bureau of Customs. There are cases which were dismissed by the National Bureau of Investigation or DOJ for the simple reason na what was submitted is only a Xerox copy, not the original copy and that is falsification kaya kinakailangan original,” paglalahad ni Barzaga sa radio interview nitong Linggo.

“Imagine ito lang ang mga dahilan kung bakit nawi-withdraw ang mga asuntong finile,” punto pa niya.

“I think (DOJ Secretary Jesus Crispin) Boying Remulla will be reviewing all this thing because these happened not during his tenure as DOJ secretary but during the time of his predecessors,” dagdag ng kongresista.

Inirekomenda naman ni Senadora Cynthia Villar na alisin sa poder ng BOC ang trabaho ng pagsasampa ng kaso laban sa mga smuggler dahil sa conflict of interest.

“Doon sa implementing rules and regulations, BOC magde-determine kung economic sabotage or not. Sila nag-iimplement ng smugglin­g, sila ang nagpapapasok niyan, parang may conflict of inte­rest. Dapat iba yung nag-iimbestiga,” giit ni Villar.